Детское Евровидение 2019: стали известны подробности о месте проведения песенного конкурса

Новости культуры: В 2019 году страной-организатором детского "Евровидения" станет Польша.

Об этом польское Государственное телевидение сообщило на своем аккаунте в Twitter. "Польское телевидение организует конкурс "Детское Евровидение-2019"", - говорится в сообщении.

Детское "Евровидение"-2019 станет дебютом Польши как организатора конкурса с момента его основания в 2003 году.

Точная дата и место проведения конкурса пока неизвестны.

Детское "Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет.

В отличие от взрослого конкурса, право на его проведение не предоставляется стране автоматически в случае победы ее конкурсанта на предыдущем “Евровидении”. Чтобы его получить, нужно заблаговременно подавать заявку.