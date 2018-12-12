Детское Евровидение 2019: стали известны подробности о месте проведения песенного конкурса

Об этом польское Государственное телевидение сообщило на своем аккаунте в Twitter. "Польское телевидение организует конкурс "Детское Евровидение-2019"", - говорится в сообщении.
Детское "Евровидение"-2019 станет дебютом Польши как организатора конкурса с момента его основания в 2003 году.
Точная дата и место проведения конкурса пока неизвестны.
Mamy to!!! Polska organizatorem konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci w 2019! #Eurowizja #EurowizjaJunior2019 https://t.co/D9OSaGfsaB pic.twitter.com/somck1uuXA
Telewizja Polska (@TVP) 10 декабря 2018 г.
Детское "Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет.
В отличие от взрослого конкурса, право на его проведение не предоставляется стране автоматически в случае победы ее конкурсанта на предыдущем “Евровидении”. Чтобы его получить, нужно заблаговременно подавать заявку.