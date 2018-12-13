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Fontaliza представили новый альбом с песней из газетных заголовков (Видео)

Fontaliza представили новый альбом с песней из газетных заголовков (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: По словам вокалиста и гитариста группы Fontaliza Павла Холошева, "4.20" – это песня, которая характеризуется преимуществом формы над содержанием.

Украинская музыкальная группа Fontaliza представила лирик-видео из газетных заголовков на новую песню "4.20", которая вошла в альбом "Фирменные движения".

Релиз альбома состоялся в октябре 2018 года, а видеоклип на песню "4.20" опубликован 13 декабря на официальном YouTube-аккаунте группы.

 

Мы когда-то читали историю The Rolling Stones, которые исчерпав все творческие силы для написания песен, составили текст из газетных заголовков. Мы решили последовать примеру наших старших братьев. Отправились в ближайший супермаркет, набрали новостных газет и стали искать наиболее заметные и абсурдные на наш взгляд заголовки. К моему удивлению, это оказалось довольно увлекательным занятием. Чего только не пишут в газетах: и о любовнице мужа, и о психоделических встречах с Богом. Когда мы записали песню, оказалось что продолжительность трека 4 минуты 20 секунд. Я решил сохранить концептуальность песни, поэтому чтобы закончить работу над текстом просыпался в 4:20 утра, – рассказал артист.

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Холошев добавил, что группа не пыталась вложить в эту композицию смысл, но каждый находит в треке свои ассоциации.

"Думаю, что с этой песней нам хоть немного удалось приблизиться к концепции создания настоящего искусства. Когда ты создаешь что-то играя. Пусть даже все это иллюзия", – подчеркнул он.

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Все по теме:

Музыка, Поп-музыка, Fontaliza, Группа Fontaliza, Песни 2018, Музыкальная группа Fontaliza, Песня 4.20, Популярная музыка 2018.
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