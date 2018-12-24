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Рианна подтвердила слухи о выходе нового студийного альбома

Рианна подтвердила слухи о выходе нового студийного альбома
12:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Почти 3 года прошло с момента выхода последней пластинки Рианны под названием "Anti".

Популярная певица Рианна снова взялась за вокальную карьеру. Звезда призналась, что готовит к выпуску новый студийный альбом, который может в очередной раз занять первые ступени радиочартов.

После значительного успеха альбома артистка решила приостановить вокальную карьеру, уделив больше времени своему новому увлечению – дизайну. Стоит отметить, что в этом деле поп-дива получила не меньшие достижения. В течение нескольких лет Рианна совместно с брендом Puma выпустила капсульную коллекцию одежды. Кроме этого, она начала свою бьюти-линию Fenty Beauty и создала коллекцию нижнего белья Savage. 

 
 
 
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#iQuit @fentybeauty Dec. 26

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

После такого триумфа в мире моды поклонники звезды забеспокоились, что певица окончательно покинула сцену. Однако для меломанов Рианна приготовила сюрприз: певица уже работает над новым студийным альбомом и вскоре сможет представить зажигательные хиты. 

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На многочисленные вопросы о дате выхода пластинки певица загадочно написала: "2019". В то же время в еще одной заметке Рианна призналась, что покидает Fenty Beaut 26 декабря. Поэтому скоро артистка может вернуться на большую сцену с новыми песнями.

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