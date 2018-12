"Щедрик" Николая Леонтовича: самые яркие версии рождественской колядки

Новости культуры: Рождество – время исполнения колядок, самой известной из которых не только в Украине, но и во всем мире является "Щедрик" Николая Леонтовича.

102 года назад композитор Николай Леонтович представил хоровую обработку украинской народной песни Щедрик. Впервые колядка прозвучала на Западе, влюбившемся в нее без оглядки, в октябре 1921 года в Нью-Йорке в Карнеги-холл в исполнении Хора им. Александра Кошица.

В 1936 году американец украинского происхождения Питер Вильховский, работавший на радио NBC, представил англоязычную версию песни, получившую название Carol of the Bells. Каждый год 24 декабря Щедрик / Carol of the Bells знаменует Рождество по всему миру.

И постоянно появляются все новые и новые версии колядки. НВ Style задался целью собрать самые красивые, впечатляющие и необычные варианты исполнения. В наш лонг-лист попало 70 оригинальных аранжировок. Согласитесь, это слишком много для одной статьи. Потому путем долгих споров мы выбрали 20 версий Carol of the Bells и Щедрика, вошедшие в шорт-лист редакции.

Оригинальная версия. Так звучал Щедрик в исполнении Хора под управлением Александра Кошица. Запись сделана в 1922 году в Нью-Йорке.

Версия а капелла в исполнении мужского хора капеллы Святого Георга Виндзорского замка. История хора начинается с 1348 года. Запись сделана 21 декабря 2018 года.

Версия в исполнении детской вокальной группы Libera, состоящей из участников церковного хора мальчиков прихода Святого Филиппа в Лондоне.

Конечно же, Carol of the Bells в исполнении американской а капелла группы Pentatonix.

Версия знаменитого американского гитариста-виртуоза Эла ди Меолы. Журнал Classic Rock включил ди Меолу в список величайших гитаристов всех времен, его 14 раз признавали лучшим гитаристом и лучшим джазовым гитаристом мира.

Carol of the Bells уже много лет исполняет американская скрипачка Линдси Стирлинг. Это свежая запись.

Версия Хора Мормонской Скинии из Солт-лейк-сити, штата Юта. На сцене 360 хористов, которым аккомпанирует оркестр Темпл-сквер, состоящий из 110 музыкантов. Хор многократный обладатель премий Грэмми и Эмми. Интересно что хор был основан в 1847 году.

Версия Питера Холленза и друзей, а их у него набралось аж 300 человек.

Версия американского дирижера и композитора Джона Уильямса, обладателя премий Оскар, Золотой глобус, Эмми и Грэмми прозвучала в фильме Один дома, для которого Уильямс подбирал и писал музыку.

Детская а капелла в исполнении братьев и сестер из группы Joyful 6. Это своеобразный кавер на Carol of the Bells в исполнении Pentatonix

Версия для 12 виолочелей, исполненная американским коллективом The Piano Guys.

Украинский бандурист Ярослав Джусь и дуэт диджеев KIWI Project создали клубную версию Щедрика.

Сочетание Зимы Вивальди и Щедрика в версии украинского дуэта Double Blast.

Празднично-торжественная версия капеллы университета Lee University Кливленда, США.

Щедрик в исполнении Воплі Відоплясова и Le Grand оркестра. Автор анимации украинский художник-аниматор, обладатель Серебряного медведя кинофестиваля Берлинале Степан Коваль.

Версия украинского музыканта Никиты Рубченко, исполненная в стиле этно-фьюжн рок.

Битбокс версия украинских ребят из DudBox.

Британская фольк-рок группа The Ukrainians экранизировала ночь падения славянских богов, рассказав свою версию истории украинской колядки Щедрик периода перехода от язычества к Христианству.

Версия британского композитора и пианиста Дэвида Хикена.

Знаменитая версия с элементами стиля металл в исполнении Trans-Siberian Orchestra звучит уже много лет. Часто эту версию приписывают Metallica.

Счастливого Рождества!