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"Х-фактор" 9 сезон суперфинал: стало известно имя победителя (Видео)

&quot;Х-фактор&quot; 9 сезон суперфинал: стало известно имя победителя (Видео)
09:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: 29 декабря на СТБ вышел 18 выпуск 9-го сезона вокального шоу "Х-фактор".

В субботу, 29 декабря 2018 года в эфире телеканала СТБ показали суперфинал популярнейшего вокального шоу "X-фактор". По результатам зрительского голосования стало известно, кто стал победителем девятого сезона главного вокального шоу страны. В этом году за победу в шоу будут боролись два суперфиналиста: группа ZBSband и певец Дмитрий Волканов.

Также в этот вечер состоялся гала-концерт. Все участники прямых эфиров вновь собрались вместе на одной сцене и спели самую известную в мире украинскую рождественскую песню "Щедрик". Сразу после выступления ведущий Андрей Бедняков огласил о закрытии линий для голосования.

Первым на сцене шоу выступил финалист Марк Савин с песней песню группы The Weeknd "Can't Feel My Face". 

Далее на сцене главного вокального шоу появился Петр Герасимив. Он исполнил "Очі на піску" Нины Матвиенко.

Третьей выступила финалистка Ольга Жмурина. Она спела хит "Шкода" из репертуара певицы TAYANNA. 

Затем на сцену "Х-фактора" вышел один из представителей жюри Дмитрий Шуров (Pianoбой). Артист исполнил попурри из своих самых популярных композиций.

Далее на сцене появились претенденты на победу в девятом сезоне "Х-фактора" ZBSband с кавер-версией на песню "Мальчик хочет в Тамбов" Мурата Насырова. Свою версию ребята назвали "Пацик хоче у Львов".

Затем Palina исполнила лирическую композицию "Тримай" Кристины Соловий.

Еще один суперфиналист и претендент на победу в девятом сезоне "Х-фактора" Дмитрий Волканов выступил с песней "Тополиный пух" группы Иванушки International.

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 Jazzforacat представил свою авторскую композицию "Неандертальці".

Еще одна представительница жюри Настя Каменских (NK) исполнила свой хит "Peligroso".

Ваня Ищенко на сцене"Х-фактора" исполнил сразу две песни: George Michael - "Careless Whisper" и авторскую композицию.

Финалистка Ольга Жмурина подарила фанатам песню "Be My Lover" группы La Bouche.

Коллектив Duke Time исполнил песню Валерия Меладзе "Самба белого мотылька". 

Ольга Цепкало, исполнила культовый трек Vaya Сon Dios "Nah neh nah".

Марк Савин спев песню Николая Носкова "Я тебя люблю".

Маргарита Двойненко, более известная под псевдонимом Марго, исполнила украинский хит "Плакала" группы KAZKA.

Далее Дмитрий Шуров снова вышел на сцену и представил свою новую песню "Айсберги".

Суперфиналисты ZBSband представили проникновенную авторскую песню.

Второй суперфиналист Дима Волканов удивил фанатов исполнением песни  группы "Ласковый май" "Ну что же ты".

По окончанию всех номеров ведущий проекта Андрей Бедняков назвал имя победителя девятого сезона. Победителем главного вокального шоу Украины "Х-фактор 9" стала группа ZBSband.

Одержавшие победу парни из ZBSband поставили яркую точку в этом сезоне, спев песню "Ты не медийный" о том, как в них сперва не верили на телевидении.

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