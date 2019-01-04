Новые горизонты: клип посвященный NASA (Видео)

Новости культуры: Брайан Мэй выпустил клип на песню New Horisons, посвященную NASA.

На официальном канале группы Queen на Youtube 31 декабря опубликовано видео на песню New Horisons. Браян Мей, , гитарист легендарной группы Queen, посвятил эту песню завершающейся миссии автоматической межпланетной станции "Новые горизонты", путешествовавшей к Плутону, а также человеческой тяге к исследованию и открытиям.

Аппарат NASA New Horizons, который 1 января 2019 года совершил пролет над объектом Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, передал на Землю снимки объекта. Этот астероид находится на расстоянии 6, 4 млрд км от Земли и является наиболее удаленным объектом Солнечной системы, который когда-либо исследовали люди.