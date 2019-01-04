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Новые горизонты: клип посвященный NASA (Видео)

Новые горизонты: клип посвященный NASA (Видео)
11:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры: Брайан Мэй выпустил клип на песню New Horisons, посвященную NASA.

На официальном канале группы Queen на  Youtube 31 декабря опубликовано видео на песню New Horisons. Браян Мей, , гитарист легендарной группы Queen, посвятил эту песню завершающейся миссии автоматической межпланетной станции "Новые горизонты", путешествовавшей к Плутону, а также человеческой тяге к исследованию и открытиям.

Аппарат NASA New Horizons, который 1 января 2019 года совершил пролет над объектом Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, передал на Землю снимки объекта. Этот астероид находится на расстоянии 6, 4 млрд км от Земли и является наиболее удаленным объектом Солнечной системы, который когда-либо исследовали люди.

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Все по теме:

Queen, НАСА, Брайан Мэй, Клип, Видео, Новые горизонты, New Horisons.
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