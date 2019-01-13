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Леди Гага удалила один их своих треков из-за репера, обвиняемого в педофилии

Леди Гага удалила один их своих треков из-за репера, обвиняемого в педофилии
19:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Композицию "Do What U Want", которая стала хитом в 2013 году, теперь невозможно прослушать онлайн.

Популярная певица Леди Гага заявила, что удалила один из своих треков, а именно "Do What U Want", из сервисов для онлайн-прослушивания музыки. Причина кроется в том, что данная композиция была записана с артистом Ар Келли, которого обвиняют в педофилии. Об этом сообщает AppleInsider.

Также говорится, что хит "Do What U Want", вышедший в альбоме Artpop, изъят со стриминговых площадок Apple Music, Google Play Music и других. Леди Гага обосновала свой поступок, заявив, что больше не хочет иметь с рэпером Ар Келли ничего общего. Поп-звезда отметила, что не может закрывать на это подобные заявления глаза, так как сама была жертвой сексуального насилия.

Напоминаем, что музыканта Ар Келли в прошлом году обвинили в многократных случаях домогательств к несовершеннолетним девушкам.

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Интересно, что сам альбом все еще жив на обоих сервисах, а трек седьмой - "Do What U Want" - явно отсутствует. Это изменение предполагает, что Gaga смогла удалить задним числом одну песню из доступного в настоящее время альбома, что является редким явлением в бизнесе цифровой музыки. Как правило, музыкальные лейблы или исполнители тянут целые альбомы, когда возникают внешние проблемы.

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Все по теме:

Леди Гага, Музыка, Обвинения, Педофилия, Творчество, Do What U Want, Ар Келли.
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