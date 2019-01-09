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В платье-смокинге Ralph Lauren и перьях: Леди Гага заворожила необычным образом

В платье-смокинге Ralph Lauren и перьях: Леди Гага заворожила необычным образом
17:22 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Леди Гага покорила своим необычным образом, впрочем, ничего нового.

Леди Гага отличилась еще на одном светском событии.

Артистка в числе прочих звездных гостей посетила церемонию награждения NBR Awards, состоявшуюся в Нью-Йорке. На ней по традиции отмечают заслуги режиссеров и актеров. И если в номинации "Лучший режиссер" победил Брэдли Купер с картиной "Звезда родилась", то Леди Гага, исполнившая в ней главную роль, была названа "Лучшей актрисой".

Никуда без статуэтки: известная певица Леди Гага не расстается со своей наградой

На столь важное мероприятие артистка надела черное платье-смокинг Ralph Lauren с длинным шлейфом и черно-золотым пучком перьев, который она носила в руках.

 

 

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Леди Гага, Платье, Стиль, Певица, Знаменитость, Перья, Ralph Lauren, Плетье-смокинг.
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