В платье-смокинге Ralph Lauren и перьях: Леди Гага заворожила необычным образом

Новости шоу бизнеса: Леди Гага покорила своим необычным образом, впрочем, ничего нового.

Леди Гага отличилась еще на одном светском событии.

Артистка в числе прочих звездных гостей посетила церемонию награждения NBR Awards, состоявшуюся в Нью-Йорке. На ней по традиции отмечают заслуги режиссеров и актеров. И если в номинации "Лучший режиссер" победил Брэдли Купер с картиной "Звезда родилась", то Леди Гага, исполнившая в ней главную роль, была названа "Лучшей актрисой".

На столь важное мероприятие артистка надела черное платье-смокинг Ralph Lauren с длинным шлейфом и черно-золотым пучком перьев, который она носила в руках.