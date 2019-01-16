Мадонна может выступить на "Евровидении" в Израиле

Новости культуры: Организаторы конкурса пригласили поп-звезду выступить на конкурсе, который пройдет в мае в Тель-Авиве, а с представителями певицы уже ведутся активные переговоры.

Проблемным вопросом остается гонорар певицы.

Легендарная американская певица Мадонна может выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019", передает израильское издание Ynet. Однако к согласию стороны пока не пришли – проблемным вопросом остается сумма гонорара

Песенный конкурс "Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая 2019 года. В конкурсе примут участие представители 42 стран.

Как сообщалось ранее, Россию на Евровидении 2019 собирается представлять Александр Панайотов – певец, который родился в Запорожье. По данным СМИ, за то, чтобы представить Украину на всемирном песенном конкурсе "Евровидение – 2019" будут бороться 16 групп и индивидуальных исполнителей, а Россию – 7. И в числе претендентов урожденный украинец и запроданец Александр Панайотов.