Американская певица Ариана Гранде выпустила клип "7 rings" (Видео)

25-летняя американская певица Ариана Гранде презентовала новый видеоклип на песню "7 rings", в котором собрала близких подруг и показала, как надо развлекаться. В песне Ариана поет: "I want it – I got it" (Если я хочу – я это получу). Название "7 rings" возникло после разрыва помолвки певицы с Питом Девидсоном, когда Гранде отправилась с шестью подругами в знаменитый ювелирный магазин Tiffany & Co и купила кольцо с бриллиантом, а затем и одарила кольцами шестерых своих друзей.