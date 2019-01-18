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Пятница, 18.01.2019

Американская певица Ариана Гранде выпустила клип "7 rings" (Видео)

25-летняя американская певица Ариана Гранде презентовала новый видеоклип на песню "7 rings", в котором собрала близких подруг и показала, как надо развлекаться. В песне Ариана поет: "I want it – I got it" (Если я хочу – я это получу). Название "7 rings" возникло после разрыва помолвки певицы с Питом Девидсоном, когда Гранде отправилась с шестью подругами в знаменитый ювелирный магазин Tiffany &amp; Co и купила кольцо с бриллиантом, а затем и одарила кольцами шестерых своих друзей.
24tv.ua
Фото: Телеграф
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Клип, Песня, Американская певица, Ариана Гранде, 7 rings, I want it – I got it.
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