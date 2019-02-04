Голос страны 9 сезон: чем удивил третий выпуск (Видео)

Новости культуры: Уже третью неделю звездные тренеры "Голоса страны 9" продолжают набирать участников в свои команды.

В воскресенье, 3 февраля, прошел третий эфир популярного шоу "Голос страны 9", который удивил зрителей не меньше, чем прошлый. Звездные тренеры в очередной раз внимательно прислушивались к тембрам, диапазонам и чистоте вокала участников, ведь на "слепые прослушивания" пришли вокалисты с очень сильными голосами.

В третьем выпуске шоу "Голос страны 9" команды звездных тренеров начали быстрее заполняться. И это не удивительно. Количество талантливых вокалистов в новом сезоне под лозунгом "Звезды среди нас" просто поражает. Немало участников без раздумий выбирали молдавского тренера Дана Балана. Покорила третий день "слепых прослушиваний" девушка, которая тронула Монатика настолько, что он не смог сдержать слез.

Третий эфир начал Валентин Колоковский. Валентин спел песню "Корабли", которую исполняет группа The Hardkiss. Парню удалось развернуть кресло Потапа, поэтому он автоматически попал в его команду.

Следующей на сцену вышла Екатерина Бегу. Девушка сразу призналась, что пришла, чтобы развернуть кресло Дана Балана, ведь у них есть общие воспоминания. Одесситка выбрала песню Dragostea din tei, ведь когда-то они вместе исполнили на сцене кавер-версию этого хита. Ей удалось развернуть все четыре кресла, однако она выбрала команду тренера, к которому сразу хотела попасть.

Также на "Голос країни" пришел бэк-вокалист Дана Балана Роман Бурасанзве. Парень надеялся, что артист узнает его голос, но этого не случилось. Зал бешено аплодировал вокалисту с первых нот, однако тренеры не поворачивались к парню до последнего момента. В последний момент Тина Кароль нажала заветную кнопку поворота кресла и буквально "спасла" парня, забрав его к себе в команду.

Попробовать свои силы на "Голосе страны 9" решила 18-летняя Магдалена Паскарь. Девушка хотела доказать своим выступлением, что всегда нужно идти к своей цели, несмотря на ограниченные возможности и как бы трудно это не было. К Магдалене повернулись Монатик, Дан и Потап. Свое участие в проекте она решила продолжить выбрав команду Димы.

Не дебютным стало выступление одесситки Софии Шафир. Ранее она победила в проекте "Голос моря", в котором приняла участие во время отдыха на круизном лайнере. Участие девушки в "слепых прослушиваниях" стало так называемым подарком для отца, ведь день кастинга совпал с его днем рождения. К Софии повернулось кресло Дана Балана и она будет продолжать участие в шоу в его команде.

Во второй раз стать участницей шоу решила 16-летняя Наталья Повстяная. Девушка участвовала в детском шоу, однако никто из тренеров к ней не повернулся. Тогда оставалось одно место у Натальи Могилевской, которая не повернулась к Наташе. Она исполнила песню "Сила высоты" Тины Кароль. Хоть Тина и не повернулась, но по реакции певицы было видно, что она поражена выступлением девушки. За Наталью по-настоящему боролись Дан Балан, Потап и Монатик. Наташа выбрала команду Потапа.

Не менее ярким участником стал уроженец Италии Грилли Самуэль. До 19 лет парень жил в Италии, после он уехал работать аниматором в Египет, влюбился в украинку и впоследствии переехал в Одессу. Грилли работает здесь менеджером по продажам, однако он мечтает зарабатывать себе на жизнь любимым делом – пением. Грилли отправился в команду Дана Балана.

Еще одним запоминающимся участником стал 28-летний Михаил Димов. Михаил давно занимается своим любимым делом. Он родился в певучей семье, поэтому вместе с родителями выступает на свадьбах. Также парень гастролировал по украине с мюзиклом Нотр-Дам де Пари, где играл одну из главных ролей. Михаил отправился в команду Дана Балана.

Последним вышел Владислав Чижиков, участник, ради которого Дмитрий Монатик заблокировал кресло Потапа. Парень пишет музыку и мечтает, чтобы его песни знали во всем мире. Влад родился в Беларуси, где и работает учителем болгарского языка. С первых нот Владиславу удалось развернуть кресло Монатика, который сразу же заблокировал Потапа. Впоследствии на кнопку нажали и все другие тренеры. Парня вдохновляет пример нынешнего тренера Дана Балана, команду которого он и выбрал.

Но не всем так повезло. Не всем учасникам удалось повернуть кресла звездных тренеров. Нина Козачук пришла на "Голос страны", чтобы начать свою сольную карьеру. Уже два года девушка поет на бэк-вокале у народного артиста Павла Зиброва. Попытка попасть на проект для вокалистки является второй. Впервые она пела на сцене "Голоса страны" в седьмом сезоне, но к сожалению, ей не удалось развернуть ни одно из кресел тренеров.

Пытался покорить сцену "Голоса страны 9" Присяжнюк Евгений из Полтавы. Евгений выбрал культовую украинскую песню "Ой, смереко", но, к сожалению, ему тоже не удалось развернуть ни одно из кресел тренеров.

Антон Хвалько из Винницы пришел на проект со своим лозунгом, который звучит так: "Во всех своих минусах можно найти изюминку". Он посвятил свое выступление своей девушке, ведь в день кастинга их отношениям исполнился год. К сожалению, и ему не удалось развернуть ни одно из кресел.

Татьяна Шереметова пыталась попасть на шоу "Голос страны" в прошлом сезоне, однако тренеры собрали свои команды быстрее, чем пришла ее очередь выйти на сцену. Девушка решила снова попробовать свои силы, но, к сожалению, и в 9 сезоне Татьяне снова не удалось стать участницей проекта. Ни одно из тренерских кресел не развернулось к ней во время выступления.

К концу третьего выпуска слепых прослушиваний в командах звездных тренеров стало 29 участников. В 3 эфире команды пополнились 9 новыми исполнителями, лидером стал Дан Балан, пополнивший в третьем эфире свою команду 5-ю новыми талантами.

В команде Тины Кароль оказались 7 фантастических вокалистов. Состав интернациональной команды тренера-дебютанта, известного певца Дана Балана состоит из 8 сильных вокалистов. К Потапу попали 7 участников. И у Дмитрия Монатика также 7 невероятных участников.