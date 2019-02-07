"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров

Новости культуры: Уже через несколько дней состоится первый полуфинал национального отбора на "Евровидение-2019".

Несмотря на то, что в Украине еще не выбрали представителя для Евровидения-2019, страна вошла в тройку лидеров международного песенного конкурса.

Сейчас Украина занимает третье место в рейтинге, на втором расположилась Швеция, а вот лидером продолжительное время остается Россия.

Изначально Украина была на 16 строчке, затем поднялась на 8, а теперь прочно закрепилась на третьей позиции.

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая, и букмекеры активно делают ставки на победителя. Так, по последним данным, победу пророчат России, которую, вероятно, вновь представит Сергей Лазарев. Сразу после России в списке расположилась Швеция. А вот третье место, по текущим прогнозам букмекеров, займет Украина. Список потенциальных лидеров "Евровидения 2019" появился на сайте песенного конкурса.

Отметим, пока прогнозы букмекеров сложно назвать объективными, ведь имя представителя Украины на "Евровидении 2019" станет известно лишь 23 февраля – на финале Нацотбора.

Как сообщалось ранее, Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.