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"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров

&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
13:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Уже через несколько дней состоится первый полуфинал национального отбора на "Евровидение-2019".

Несмотря на то, что в Украине еще не выбрали представителя для Евровидения-2019, страна вошла в тройку лидеров международного песенного конкурса.

Сейчас Украина занимает третье место в рейтинге, на втором расположилась Швеция, а вот лидером продолжительное время остается Россия.

Изначально Украина была на 16 строчке, затем поднялась на 8, а теперь прочно закрепилась на третьей позиции.

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая, и букмекеры активно делают ставки на победителя. Так, по последним данным, победу пророчат России, которую, вероятно, вновь представит Сергей Лазарев. Сразу после России в списке расположилась Швеция. А вот третье место, по текущим прогнозам букмекеров, займет Украина. Список потенциальных лидеров "Евровидения 2019" появился на сайте песенного конкурса.

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Отметим, пока прогнозы букмекеров сложно назвать объективными, ведь имя представителя Украины на "Евровидении 2019" станет известно лишь 23 февраля – на финале Нацотбора.

Как сообщалось ранее, Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.

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Украина, Израиль, Музыкальный конкурс, Евровидение, Евровидение 2019.
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