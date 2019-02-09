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Нацотбор Евровидения 2019: известны результаты первого полуфинала (Видео)
Нацотбор Евровидения 2019: известны результаты первого полуфинала (Видео)

Нацотбор Евровидения 2019: известны результаты первого полуфинала (Видео)

Нацотбор Евровидения 2019: известны результаты первого полуфинала (Видео)
23:24 Сб, 9 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото из открытых источников

Новости культуры: Национальный отбор на Евровидение 2019 – это музыкальный конкурс, определяющий представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение.

9 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидели восемь участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019: The Hypnotunez с песней "Hey", LETAY с песней "Мила моя", VERA KEKELIA с песней "WOW", ЦеШо с песней "Hate", YUKO с песней "GALYNA GULIALA", Maruv с песней "For you", Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston", BAHROMA с песней "Назавжди-Навсегда". Но победили в первом полуфинале только трое.

Кто прошел в финал на Национальном отборе на Евровидение-2019

1. Brunettes Shoot Blondes

Нацотбор на Евровидение 2019: Джамала потрясла зрителей своим внешним видом

2. MARUV

3. YUKO

Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Украина и еще одна страна попали в пятерку фаворитов Евровидения-2019

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ. Следующий полуфинал состоиться 16 февраля, финал – 23 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.

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Первый полуфинал, Песенный конкурс, Нацотбор, Еровидение 2019.
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