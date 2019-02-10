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Воскресенье, 10.02.2019
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Евровидение 2019: Великобританию представит певец Майкл Райс (Видео)
Евровидение 2019: Великобританию представит певец Майкл Райс (Видео)

Евровидение 2019: Великобританию представит певец Майкл Райс (Видео)

Евровидение 2019: Великобританию представит певец Майкл Райс (Видео)
19:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Вокалист пользуется большой популярностью среди британских меломанов.

До этого Майкл Райс победил на шоу All Together Now, поэтому прекрасно знает, как составлять конкуренцию другим артистам. Кроме этого, он выступал на английском X-Factor, где завоевал звездных судей невероятной харизмой и пением.

Уже в мае 2019 певец поедет в израильский Тель-Авива, где исполнит песню Bigger Than Us, что в переводе означает "Больше, чем мы". По словам Майкла Райса, именно эта композиция может ему помочь получить желаемую победу.

"Безусловно, я верю в эту песню на 100%. Она может показаться простой балладой, но на самом деле эта песня содержит важное сообщение, и я не могу дождаться, когда его донесу всему миру", – рассказал Майкл Райс.

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Великобритания относится к странам "большой пятерки", поэтому представитель этого государства автоматически попадет в финал Евровидения-2019. Все же остальные участники будут бороться за место в грандиозном шоу.

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Великобритания, Евровидение 2019, Майкл Райс, Bigger Than Us.
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