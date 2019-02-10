Евровидение 2019: Великобританию представит певец Майкл Райс (Видео)

До этого Майкл Райс победил на шоу All Together Now, поэтому прекрасно знает, как составлять конкуренцию другим артистам. Кроме этого, он выступал на английском X-Factor, где завоевал звездных судей невероятной харизмой и пением.
Уже в мае 2019 певец поедет в израильский Тель-Авива, где исполнит песню Bigger Than Us, что в переводе означает "Больше, чем мы". По словам Майкла Райса, именно эта композиция может ему помочь получить желаемую победу.
"Безусловно, я верю в эту песню на 100%. Она может показаться простой балладой, но на самом деле эта песня содержит важное сообщение, и я не могу дождаться, когда его донесу всему миру", – рассказал Майкл Райс.
Великобритания относится к странам "большой пятерки", поэтому представитель этого государства автоматически попадет в финал Евровидения-2019. Все же остальные участники будут бороться за место в грандиозном шоу.