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Понедельник, 11.02.2019
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Названы победители премии "Грэмми-2019" (Видео)

Названы победители премии &quot;Грэмми-2019&quot; (Видео)
09:20 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: В США прошла 61-я церемония вручения одной из главных музыкальных премий мира.

Ариана Гранде, бойкотирующая премию, так и не пришла на "Грэмми 2019".

Только что в Лос-Анджелесе завершилась 61-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Триумфаторами премии в этом году стало много знаменитостей – Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотирует премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Отметим также, что лидер группы Soundgarden Крис КОрнелл был посмертно награжден "Грэмми" в номинации "Лучшее рок-исполнение". Неожиданно на сцене церемонии появилась супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама.

"Песня года" — Childish Gambino, This Is America

"Альбом года" — Кейси Масгрейвс, Golden Hour

"Запись года" — Childish Gambino, This Is America 

"Лучший новый исполнитель" — Дуа Липа

"Лучшее сольное поп-исполнение" — Леди Гага, Joanne 

"Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" — Леди Гага и Брэдли Купер, Shallow

"Лучший традиционный вокальный поп-альбом" — Вилли Нельсон, My Way

"Лучший вокальный поп-альбом" — Ариана Гранде, Sweetener

"Лучшая танцевальная запись" — Дуа Липа и Silk City, Electricity 

"Лучший танцевальный/электронный альбом" — Justice, Woman Worldwide

"Лучший современный инструментальный альбом" — Steve Gadd Band, Steve Gadd Band

"Лучшее рок-исполнение" — Крис Корнелл,When Bad Goes Good 

"Лучшее метал-исполнение" — High on Fire, Electric Messiah

"Лучшая рок-композиция" — St. Vincent, Masseduction

"Лучший рок-альбом" — Greta Van Fleet, From the Fires

"Лучший альтернативный альбом" — Beck, Colors

"Лучшая R&B-композиция" — Ларранс Допсон, Джоэль Джеймс, Элла Май и Дижон Макфарлейн, Bood's Up

"Лучшее R&B-исполнение" — H.E.R Ft. Дэниел Сезар, Best Part 

"Лучшее традиционное R&B-исполнение" — Леон Бриджес, Bet Ain't Worth the Hand; PJ Morton Ft. Yebba, How Deep Is Your Love

"Лучший R&B-альбом" — H.E.R., H.E.R.

"Лучший урбан-альбом" — The Carters, Everything Is Love

"Лучшее совместное рэп-исполнение" — Кендрик Ламар, Джей Рок, Future и Джеймс Блейк, King's Dead; Андерсон Пак, Bubblin

"Лучшее рэп-исполнение" — Childish Gambino, This Is America

"Лучшая рэп-композиция" — Дрейк, God's Plan 

"Лучший рэп-альбом" — Cardi B, Invasion of Privacy

"Лучший латиноамериканский альбом" — Клаудия Брант, Sincera

"Лучшее музыкальное видео" — Childish Gambino, This Is America

Грэмми 2019: стали известны номинанты музыкальной премии (Видео)

Эпатажная Леди Гага одержала победу в нескольких номинациях. Заветную статуэтку исполнительница получила за песню Joanne как "Лучшее сольное поп-выступление". Песня Гаги и Бредли Купера из музыкальной мелодрамы "Звезда родилась" победила в номинации "Лучшая песня для визуальных СМИ".

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Все по теме:

Лос-Анджелес, Музыка, Песни, Музыкальные премии, Грэмми-2019, Музыкальные конкурсы.
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