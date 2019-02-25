Евровидение-2019: MARUV поедет на Евровидение от Украины (Видео)

Новости культуры: В финале Нацотбора на Евровидение-2019 победителем, который представит Украину на песенном конкурсе, стала MARUV.

Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоялся в субботу, 23 февраля, во время которого определился представитель от Украины. По результатам голосования, победительницей стала MARUV.

По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. За победу в Национальном отборе соревновались шесть участников: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz и KAZKA.

В этом году в каждом полуфинале участвовало по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора прошло по трое участников из каждого полуфинала.

Членами жюри Национального отбора-2019 стали: певец и композитор Андрей Данилко, певица Джамала, музыкант и продюсер Евгений Филатов (The Maneken).