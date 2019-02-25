Американского певца R Kelly посадили за решетку

Новости культуры: Популярного американского исполнителя и автора песен в стиле ритм-н-блюз обвиняют в сексуальном насилии как минимум четырех человек.

Прокуратура Чикаго предъявила ему обвинения, в котором отмечено, что они были совершены с отягчающими обстоятельствами.

"Обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых – несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы", – отметили в сообщении.

Как сообщает источник, певец сам пришел в полицию, где его сразу же арестовали, конфисковав паспорт. Судья установил размер залога, который составляет один миллион долларов. Максимальный срок, который грозит певцу R Kelly составляет семь лет тюремного срока.