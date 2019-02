Ушел из жизни солист группы Talk Talk

Новости культуры: В возрасте 64 лет умер британский музыкант и солист рок-группы Talk Talk Марк Холлис.

К сожалению, о причинах смерти музыканта пока не известно. 25 февраля об этом сообщили семья и друзья известного рок-музыканта.

"Я очень шокирован. Он был музыкальным гением. Я не видел Марка много лет и я был глубоко под влиянием его новаторских музыкальных идей. Он знал, как создать глубину света. Он был одним из великих, если не самым великим...", – прокомментировал со своей страницы басист группы Пол Уэбб.

Сама рок-группа, основателем которой был покойный Марк Холлис, была создана в 1981 году. Самые популярные хиты группы Talk Talk это "It's My Life" и "Such a Shame".

Марк Холлис вел достаточно спокойный образ жизни после того, как в 1991 году выпустил свой сольный альбом.