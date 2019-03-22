В Харькове пройдет фестиваль KharkivMusicFest: Моцарт

Новости культуры: Концерты будут проходить в трех концертных залах

С 23 марта по 7 апреля в Харькове состоится Второй Международный музыкальный фестиваль KharkivMusicFest: Моцарт в рамках которого впервые в Украине пройдет профессиональный Форум классической музыки в Украине - Kharkiv Music Forum, целью которого является объединение ведущих игроков украинской музыкальной индустрии. Событие посвящено Вольфгангу Амадею Моцарту.

В этом году фестиваль представит публике совершенно новые музыкальные жанры и форматы. В частности, Фестивальный оркестр станет международным - к звездам украинской сцены добавятся первые голоса национальных симфонических оркестров Австрии, Грузии, Германии, Польши и Чехии. Впервые Украину посетят французский секстет одного из самых именитых в мире оркестров Les Musiciens du Louvre и американский пианист Джордж Ли.

Среди приглашенных звезд концерта-закрытия Опера-Gala - солист Гамбургской оперы Довлета Нургельдиева (тенор) и Ольга Бусуйок (сопрано) - победительница многих престижных вокальных конкурсов и всемирно известный украинский дирижер Андрей Юркевич, многократно стоял за пультом крупнейших оперных театров Европы.

В рамках KharkivMusicFest пройдет четыре концерта в трех концертных залах: Харьковская филармония - органный и большой залы - и "Схід Опера". Кроме того, запланирован ряд спецпроектов, среди которых новые образовательно-просветительские форматы детского музыкального лагеря Amadeus Camp, серия бесплатных лекций Amadeus-Talk и Первый профессиональный Форум классической музыки в Украине - Kharkiv Music Forum.