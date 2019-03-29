"Евровидение-2019": Hatari с Исландии выражают антикапиталистическую позицию

Новости культуры: Hatari в переводе с исландского означает "Ненавистник".

"Ненависть преобладает и сердце Европы пронзает. Сожги свою паутину лжи. Теперь из пожара восстань в единстве", - поет группа.

Коллектив позиционирует себя как посланника антикапитализма. Стиль, в котором играют музыканты, они называют техно-дистопическим.

"Мы испытываем огромное уважение к проекту, для которого наша нация выбрала нас. Он приближает нас на один шаг ближе к нашему плану уничтожить капитализм", - сказали музыканты о "Евровидении".

До того как стать участниками нацотбора на "Евровидение" Hatari поддержали культурный бойкот еврейского государства на "Евровидении".

"Евровидение 2019" пройдет с 14-го по 18 мая в Тель-Авиве. Украина не будет участвовать в конкурсе в этом году.