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Среда, 03.04.2019

"Пчела Майя": Олег Винник сыграет Зорро в новом клипе (Видео)

Популярный украинский певец, любимец миллионов женщин Олег Винник представил тизеры своего нового клипа на песню "Пчела Майя", премьеру которой он анонсировал на странице в Instagram. "Если сравнивать мои крайние видеоработы "Роксолана" и "Пчела Майя"- это стилистически противоположные клипы, в которых вы сможете увидеть два разных Олега Винника", - рассказал артист. "Но в этом и заключается творчество. Так складывается, что я пишу совсем разные песни, и мне нравится создавать различные картинки", - прокомментировал Винник.
УНИАН
Фото: Instagram
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Музыка, Знаменитости, Клипы, Олег Винник, Песни Винника, Клипы Олега Винника.
11:17 Сегодня Телеграф
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