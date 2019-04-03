"Пчела Майя": Олег Винник сыграет Зорро в новом клипе (Видео)

Популярный украинский певец, любимец миллионов женщин Олег Винник представил тизеры своего нового клипа на песню "Пчела Майя", премьеру которой он анонсировал на странице в Instagram. "Если сравнивать мои крайние видеоработы "Роксолана" и "Пчела Майя"- это стилистически противоположные клипы, в которых вы сможете увидеть два разных Олега Винника", - рассказал артист. "Но в этом и заключается творчество. Так складывается, что я пишу совсем разные песни, и мне нравится создавать различные картинки", - прокомментировал Винник.