MARUV представила клип на песню Siren Song (Видео)

MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах. Предполагалось, что с этой песней певица представит Украину на Евровидении. MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах.