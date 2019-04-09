Евгения Власова выпустила новую песню "Відчуття"

Новости культуры: В свой день рождения артистка презентовала весеннюю украиноязычную песню под названием "Відчуття".

Сладкоголосая певица Евгения Власова, которая в прошлом году переживала не лучшие времена, сейчас расцвела и готова дарить людям новую музыку.

Как призналась Власова, на творчество ее вдохновили преданные фанаты, которые поддерживали звезду в любой ситуации:

Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!

Как сообщалось ранее, На своей официальной страничке на YouTube известный украинский певец Олег Винник поделился премьерой новой песни "Пчела Майа".