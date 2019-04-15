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СХІД-РОК 2019: первые имена анонсированных участников музыкального фестиваля

СХІД-РОК 2019: первые имена анонсированных участников музыкального фестиваля
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Организаторы уже успели назвать имена пяти артистов.

Ежегодный фестиваль СХІД-РОК 2019 пройдет 10-11 августа в городе Тростянце Сумской области.

Стало известно, что одним их хедлайнеров на фестивале станет шведская поп-панк группа The Headlines . Они презентуют свой крайний альбом "In the end" на главной сцене СХІД-РОК 2019.

 
 
 
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UKRAINE! We will be back in August playing the huge festival CXIDPOK @cxidpok #ukraine #2k19

Допис, поширений THEHEADLINES (@theheadlinesofficial)

Также в рамках фестиваля выступит украино-американская группа Flit. После перерыва длинной в восемь лет они вернутся в Украину и сыграют несколько концертов. На фестивале поклонники смогут услышать старые любимые песни " Їжачок", "Ореста Вбили", "Вийди, моя люба" и новые работы коллектива.

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Украшением фестиваля станет участие в нем Дмитрия Шурова (Pianoбой). Он подарит гостям фестиваля мощное и энергичное шоу.

Также организаторы сообщили, что в рамках фестиваля выступит киевская группа ПАСТЬ КРОКОДИЛА, которые совмещают в себе электронную и рок музыку.

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Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Анонс, Хедлайнер, СХІД-РОК 2019, СХІД-РОК.
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