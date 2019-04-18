СМИ: Ирина Федишин обвиняется в накрутке голосов на украинскую премию

Новости культуры: Совсем скоро на телеканале М2 покажут церемонию награждения премии "Золота Жар-Птиця".

это заслуга, которую получают популярные музыканты нашей страны. В преддверии знаменательного события вокруг популярной певицы Ирины Федишин разгорелся скандал. Так, на днях в СМИ появилась информация будто бы исполнительница "накручивает" себе голоса, чтобы победить. Менеджмент артистки в официальном Facebook разложил по полочкам, почему Ирина и ее пиарщик Виталий Човнык не являются мошенниками.

Так, на страничке пишут, что "фальсификация" голосов была спланирована и реализована другой певицей - Андрианой, которая, как можно увидеть на скришотах ее общения с поклонниками, всячески старается унизить свою конкурентку, называя ее "чмом".

По итогу менеджмент Федишин принял решение снять ее композицию с номинации Народный хит, дабы избежать дальнейшего развития конфликта.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин во время отдыха попала в песчаную бурю. Соответствующей новостью артистка поделилась на официальной странице в Instagram. По словам Ирины Федишин, внезапно курортный городок охватил шквальный ветер, который поднял в воздух песок. На видео, которое певица опубликовала в сети, видно, как пальмы наклоняются от сильных порывов ветра. Сама же Ирина Федишин в синем сплошном купальнике показала поклонникам бурю и убежала в гостиничный номер.