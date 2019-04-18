"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды. На гала-концерте выступят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев. Также планируется выступление таких гостей как Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые представили совместную песню "Безодня".
Нашумевший и талантливый певец Дэвид Аксельрод, который к сожалению не попал в финал проекта "Голоса країни", выступит с новой песней "Бейба".
Вот, что говорит украинский певец: "После участия в "Голосе..." многие ждут от меня баллад. Баллады, да, будут, но немного позже. Эта песня - для настроения. Драйвовая, веселая, зажигательная! Берем курс на яркое лето!"
Также интригуют режиссеры-постановщики одного из главных музикальных премий Украины: "Все, что мы придумали, все, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью "Таврийских Игр" (это действительно не просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества!"
Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"
Певица года:
Певец года:
Поп-группа:
Рок-группа:
Хит года (песня года):
Клип года:
Баллада года:
Прорыв года:
Народный хит:
Дэнс хит (танцевальный хит):
Инди:
Церемония награждения премии "Золотая Жар-птица" состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце "Украина", Кроме вручения статуэток, зрителей ждет гала-концерт, где выступят такие звезды, как: THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев, а также специальным гостем вечера станет Тина Кароль.