"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

Новости культуры: Главное музикальное событие начнется 18 апреля о 18.00 во Дворце "Украина".

Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды. На гала-концерте выступят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев. Также планируется выступление таких гостей как Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые представили совместную песню "Безодня".

Нашумевший и талантливый певец Дэвид Аксельрод, который к сожалению не попал в финал проекта "Голоса країни", выступит с новой песней "Бейба".

Вот, что говорит украинский певец: "После участия в "Голосе..." многие ждут от меня баллад. Баллады, да, будут, но немного позже. Эта песня - для настроения. Драйвовая, веселая, зажигательная! Берем курс на яркое лето!"

Также интригуют режиссеры-постановщики одного из главных музикальных премий Украины: "Все, что мы придумали, все, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью "Таврийских Игр" (это действительно не просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества!"

Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"

Певица года:

Андриана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульская

Злата Огневич

Певец года:

Александр Пономарев

Сергей Бабкин

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

Поп-группа:

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

Рок-группа:

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

Хит года (песня года):

KAZKA - Плакала

NK - Тримай

Alyosha - Текіла

All stars MOZGI Ent. - Промінь

Андриана - Ой, мамо

Клип года:

Оля Цибульская - Сукня біла

Злата Огневич - Долоні

KAZKA - Плакала

Андриана - Ой, мамо

Воплі Відоплясова - Кобіта

Баллада года:

Александр Пономарев - Неймовірна

Воплі Відоплясова - Дібрівонька

THE HARDKISS - Мелодія

Антитіла - Лови момент

Беz Обмежень - Листопад

Прорыв года:

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

Народный хит:

Потап & Олег Винник - Найкращий день OST “Скажене Весілля”

NK - Тримай

Оля Цибульская - Сукня біла

Андриана - Ой, мамо

Ирина Федишын - Роман

Дэнс хит (танцевальный хит):

DILEMMA - Майлав

KADNAY - Тіло

TARABAROVA - Маніфест

Злата Огневич - Долоні

VALEVSKA - Моє Тіло

Инди:

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя и Катя

Церемония награждения премии "Золотая Жар-птица" состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце "Украина", Кроме вручения статуэток, зрителей ждет гала-концерт, где выступят такие звезды, как: THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев, а также специальным гостем вечера станет Тина Кароль.