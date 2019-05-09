Фестиваль RadioDay: в Мариинском парке выступит дуэт Modestep (Видео)

Новости культуры: Modestep выступит на Open-air фестивале, который пройдет 25 мая.

Хедлайнером RadioDay станет дуэт из Лондона - Modestep. Этот дуэт посетит Украину в первый раз. Также сообщается, что на фестивале они привезут с собой новый музыкальный альбом, который Modestep выпустил в начале 2019 года.

Детали фестиваля: Open-air фестиваль пройдет 25 мая в Мариинском парке в Киеве. С 14.00 до 23.00 RadioDay будет проходить на территории самого парка, а позже в "Зеленом театре". Вход на музыкальный фестиваль будет свободным.

Уточним, что организация музыкального проекта реализуется в рамках "Общественного бюджета". Интересно, что в 2018 году на Европейской площади фестиваль собрал около 30 тысяч зрителей.

Напомним, что первая пятерка участников Евровидения-2019, а также фаворитов букмекеров провела репетицию. Об этом сообщается на сайте Евровидения-2019. Репетиции состоялись на сцене Expo Tel Aviv. После первых репетиций с угрозами Евровидению-2019 выступила организация "ПИД". Там пообещали не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса, однако конкурс в Израиле организаторы отменять не планируют.