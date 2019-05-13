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Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса
Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса

Евровидение 2019: в каком порядке будут выступать страны "большой пятерки"

Евровидение 2019: в каком порядке будут выступать страны "большой пятерки"
18:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости культуры: Стало известно, что Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - проходят в финал шоу автоматически.

Организаторы Евровидения-2019 провели жеребьевку стран "большой пятерки". Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

По правилам конкурса Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - проходят в финал шоу автоматически. Именно страны "большой пятерки" являются основательницами конкурса.

В первой половине финала выступит представитель Германии, а во второй - Франция, Италия, Испания, Великобритания. Израиль выступит в финале Евровидения-2019 под номером 14.

Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса

Как сообщалось ранее, церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве. Некоторые певцы-мужчины появлялись на дорожке на каблуках и в юбках, а девушки поразили фанатов шикарными платьями.

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Конкурс, Музыкальный конкурс, Евровидение, Песенный конкурс, Eurovision, Евровидение 2019, Eurovision 2019.
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