The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

Новости культуры: Издание The New York Times составило список 15 новых артистов из Европы, в который вошла украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Как сообщается на сайте издания, в список вошли артисты, "значимые музыкально и социально".

Составители рейтинга отмечают, что Alyona Alyona – одна из немногих украинских женщин-рэперов. "Она читает рэп о толерантности и принятии, чем привлекает поклонников среди прогрессивных молодых людей Украины". Издание отмечает также, что "несмотря на то, что российская рэп-музыка очень популярна в Украине", исполнительница решила читать рэп на родном языке, что стало для нее укреплением национальной культуры.

Составители рейтинга сравнивают Alyona Alyona с Азалией Бенкс.

27-летняя Алена Савраненко родилась в пгт Барышевка Киевской области и работала в детском саду, позже она переехала в столицу. Она посвящала хип-хопу свободное от работы время, а для записи первого клипа ей пришлось арендовать смартфон.

Первым клипом Алены стало видео на песню "Рибки", ролик вышел в середине октября прошлого года. Песня принесла девушке не только славу в интернете, но и номинацию на премию Yuna в категории "Лучший хип-хоп хит".

Позже были выпущены "Рибки 2", "Голови" и "Відчиняй". Клип на песню "Голови" принес исполнительнице первый миллион просмотров на видеохостинге.