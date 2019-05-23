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"Белые ночи-2019": на фестиваль приедут Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld (Видео)

"Белые ночи-2019": на фестиваль приедут Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld (Видео)
16:24 Чт, 23 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: На восьмом фестивале танцев, музыки и ярких образов будут присутствовать новые гости.

Фестиваль "Белые ночи-2019" пройдет с 14 по 15 июня, который состоится на "арт-заводе Платформа".

Среди зарубежных артистов, которые уже согласились поучаствовать в фееричном шоу, будут Samanto, Lucas Bird Live, banned society Live, Danielyan & Kovalsky, AVC Live, Pest и другие.

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Насчет украинских диджеев, то и здесь будет бум: 

Теперь стало известно о том, что 15 июня также примут участие музыкальные продюсеры и диджеи - Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld. 

"Артисты создали музыкальные хиты, которые оказали огромное влияние на любителей EDM. В их арсенале уже 6 фестивальных "бенгеров", созданных совместно с DJ №1 Martin Garrix ("Mistaken", "Break Through The Silence", "Dragon", "Together", "Forever"), а также коллаборации со Steve Angello ("SLVR") и Tiesto ("Dawnbreaker"). Их совместная работа с Martin Garrix под названием "Forever", стала танцевальным гимном 2017 года. EDM звучание мировых фестивалей уже 15 июня на Белых Ночах! Ты не можешь это пропустить", - говорится в сообщении фестиваля.

Смотрите видео Martin Garrix, Matisse & Sadko feat. Alex Aris - Mistaken

Смотрите видео Reinier Zonneveld - Hard Gaan

Ранее мы писали о том, что The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы. Составители рейтинга отмечают, что Alyona Alyona – одна из немногих украинских женщин-рэперов. "Она читает рэп о толерантности и принятии, чем привлекает поклонников среди прогрессивных молодых людей Украины". Издание отмечает также, что "несмотря на то, что российская рэп-музыка очень популярна в Украине", исполнительница решила читать рэп на родном языке, что стало для нее укреплением национальной культуры.

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Музыкальный фестиваль, Хедлайнеры, Matisse &amp; Sadko, Reinier Zonneveld, "Белые ночи-2019", Versailles.
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