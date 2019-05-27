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"Голос Діти" 5 сезон 1 выпуск: какие участники первыми пополнили команды судьев (Видео)

"Голос Діти" 5 сезон 1 выпуск: какие участники первыми пополнили команды судьев (Видео)
10:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Первый выпуск нового пятого сезона вокального проекта "Голос. Дети" вышел на экраны канала "1+1" 26 мая в 21:00.

В креслах тренеров появились как излюбленные фанатами опытные судьи, так и новички. В состав звездного жюри вошли Надя Дорофеева и Позитив из популярной группы Время и Стекло, Джамала и Дзидзьо.

Дзидзьо впервые станет тренером на шоу Голос. Дети, но уже в первом выпуске утроит жесткую конкуренцию бывалым звездам. Чтобы покорить сердца юных конкурсантов, Дзидзьо будет сажать их в тренерское кресло, петь с ними и даже поцелует сцену на удачу.

На какие еще хитрости готов пойти Дзидзьо, чтобы забрать в свою команду больше талантливых детей.

Ярослав Политов, 12 лет

Талантливый мальчик из Энергодара Запорожской области первым вышел на сцену 5 сезона проекта. В качестве песни он выбрал достаточно проникновенный хит The Sound Of Silence, чем сразу развернул 4 кресла. Ярослав выбрал команду Джамалы.

Таисия Скоморохова, 7 лет

Разговорчивая и невероятно харазматичная девочка с самого детства лет мечтала попасть на вокальный проект. И ее мама пообещала, что когда Таисии исполнится 7 лет, она отведет юную звездочку на "Голос. Дети." И ее мечта осуществилась – сегодня под номером 2 она исполнила культовую песню Тины Тернер "Simply The Best". К ней повернулись все 4 кресла, но девочка все же решила выбрать команду Нади Дорофеевой и Позитива. 

Богдан Петровский, 14 лет

Парень из Нетешина твердо решил начать свою музыкальную карьеру именно в этом городе. Богдан часто закрывался в своей комнате и слушал видеоуроки Тины Кароль по музыке. Теперь он решил покорять столицу на сцене детского "Голоса". Парень исполнил лирический сингл "Закрили твої очі" любимой исполнительницы Кароль, повернув кресла Джамалы, "Время и стекло" и Дзидзьо. Перед тем, как выбрать своего наставника, он попросил Дзидзьо спеть в дуэте песню "Я и Сара", после чего и выбрал его своим "командиром" на проекте. 

Максим Устянский, 11 лет

Мальчик из города Кропивницкий признался, что его цель – приобщать своих сверстников к культуре. У него даже должность в классе – министр культуры. Сразу выйдя на сцену, он зажег весь зал, ведь с первых нот покорил людей исполнением веселой песни "День рождения". Таким образом Максим развернул кресло Дзидзьо и автоматически пошел в его команду. 

Юлия Карими, 12 лет

Девушка из Киева наполовину украинка, наполовину иранка. Юлия убеждена, что украинцы – певучая и красивая нация, что ее еще больше вдохновляет двигаться вперед. Она вышла на сцену проекта и спела песню артистки Fergie "A little party never killed nobody". Оригинальное исполнение популярного хита развернуло все 4 кресла. Талантливая Юлия была невероятно счастливой и все же после недолгих раздумий выбрала команду Дзидзьо. 

Мария Магильная, 14 лет

Девочка из Беларуси убеждена, что "Голос. Дети" – это прекрасная возможность проявить себя. Раз в несколько месяцев она приезжает из Беларуси, чтобы взять вокальные уроки. Для выступления на "Голос. Дети" она исполнила песню Монатика "УВЛИУВТ", также развернув 4 кресла. Девочка всегда мечтала попасть в команду "Время и стекло" и наконец сделала это.

Максим Давидюк, 11 лет

Мальчик из города Ровно начал свой творческий путь в родном городе. Там он известный шоумент, который ведет много шоу и участвует в различных творческих проектах. Именно отцу Максим и решил посвятить песню. Проникновенный голос в песне Hurt не оставил равнодушным всех судей и повернул их кресла. После некоторых раздумий мальчик решил пополнить команду Джамалы. 

Валерия Ткачук, 8 лет

У маленькой винничанки есть маленькая мечта – выступить с группой "Время и стекло". Именно Дорофеева и Позитив стали для нее вдохновителями и немного учителями, от которых она тоже набралась мастерства. Валерия мечтает, что именно они повернутся к ней и пригласят в свою команду. Она исполнила популярную песню группы "Имя 505", но ей не удалось развернуть ни одного кресла и она покинула проект. Но Надя Дорофеева и Позитив не осуществили ее мечту – спели вместе с ней на одной сцене. 

Ярослав Карпук, 13 лет

Парень из города Старая Важивка, расположенного на Волынщине, имеет довольно много поклонников в своем крае. Им восхищаются соседи, девушки, танцующие под его песни, да и вообще вся родня, называя его местным "соловейком". Красавицы-сверстницы от него млеют и только мечтают попасть в радиус его внимания. Следовательно, достаточно уверенный в себе юноша пытался перепеть самого Элвиса Пресли, исполняя культовый хит. 

Дарья Арменчук и Вероника Коломийцева, 11 лет

11-летние девочки из Херсона знают друг друга еще с 5 лет, когда занимались вокалом. Они поняли, что имеют общие предпочтения в музыке и взгляды на жизнь и решили создать собственный дуэт "Крылья". Дарья и Вероника убеждены, что дружба – это одна из важнейших вещей в жизни. Талантливые артистки исполнили украинскую песню "На Ивана, на Купала" в красивых национальных костюмах, однако не смогли развернуть кресла ни одного из судей. 

София Винник, 11 лет

Девочка из села Яблунька Ивано-Франковской области имеет невероятно теплые чувства к собственному краю и мило описывает хозяйство бабушки. Софийка очень любит музыку и не пропускает ни одного концерта в селе и районе. Для вокального проекта она исполнила популярную песню Оли Цибульской и Дзидзьо "Чекаю. Цьом" Уже после первых секунд "виновник" хита Дзидзьо повернулся к ней в кресле, а вскоре после нее откликнулись и Джамала с группой "Время и стекло". София, не долго думая, выбрала команду Дзидзьо. 

Дарья Бугайчук, 10 лет

Девочка из города Ровно уже ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", находясь в команде Натальи Могилевской. Но тогда ее место в главном составе заняли другие участники и ей пришлось покинуть проект. После этого в школе Дашу сильно дразнили, говоря, что она была в "массовке" проекта, а не достойной участницей. Теперь она намерена доказать всем свой талант и дойти до финала проекта. С новыми силами она вышла на сцену 1 выпуска 5 сезона "Голос. Дети", исполнив мощный хит "Антарктида" группы The Hardkiss. У нее получилось развернуть все судейские кресла, после чего она выбрала команду дуэта "Время и стекло". 

Саша Зазарашвили, 12 лет

Мальчик из Грузии, несмотря на свой необычный талант, имеет еще большое сердце. 12-летний мальчик хочет победить в проекте и помочь своей семье, чтобы приемные братья и сестры имели счастливое детство, которого они заслуживают. Невероятно сильное исполнение песни All by myself очаровало судей, которые мгновенно повернули к нему все кресла. После исполнения еще одной проникновенной грузинской песни по просьбе Джамалы он собрался с мыслями и все же выбрал тренера на проекте. Им стала группа "Время и стекло". 

"Голос. Діти 5": чего стоит ожидать от премьеры первого выпуска (Видео)

Во время шоу "Голос. Дети" 5 сезон 1 выпуск звездные тренеры набрали 11 участников.

Солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив набрали таких участников: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили.

В команде Джамалы – Ярослав Политов, Максим Давидюк.

А у Дзьдьо Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник.

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