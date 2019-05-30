Новый клип Макса Барских раскритиковали в Сети

Новости культуры: Поклонники певца, просмотрев клип, остались разочарованы.

Популярный украинский исполнитель Макс Барских презентовал новый клип на песню "Неземная" и анонсировал мировой тур NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.

Премьера видео состоялась 30 мая на YouTube-канале певца. В кадре Барских появляется в образе космонавта, а также предстает в сверкающей кофте и таких же перчатках. А на заднем фоне - города из предстоящего турне.

Кстати, среди них есть и российские - Санкт-Петербург и Москва.

"Песня отличная! Но от клипа ждал большего", "В общем, не клип, а промо тура", "Очень ждал этого утра, чтоб посмотреть, а тут промо рекламное больше чем клип", "Отдает гипнозом ролик", "Клип конечно странный немного", "Под такую шикарную песню, хотелось шикарной истории любви) но это сейчас не в тренде. Ну хоть танцует хорошо", - пишут фанаты в комментариях под видео.

Как сообщалось ранее, К ежегодному международному мероприятию присоединился украинец Максим Барских, который гастролирует в РФ и получает там премии. Однако его присутствие на вечеринке обернулось неожиданным курьезом.