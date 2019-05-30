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Четверг, 30.05.2019
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Новый клип Макса Барских раскритиковали в Сети

Новый клип Макса Барских раскритиковали в Сети
12:00 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Поклонники певца, просмотрев клип, остались разочарованы.

Популярный украинский исполнитель Макс Барских презентовал новый клип на песню "Неземная" и анонсировал мировой тур NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.

Премьера видео состоялась 30 мая на YouTube-канале певца. В кадре Барских появляется в образе космонавта, а также предстает в сверкающей кофте и таких же перчатках. А на заднем фоне - города из предстоящего турне.

Кстати, среди них есть и российские - Санкт-Петербург и Москва.

 
 
 
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Обратный отсчет: 15 часов до полета Неземной! В 10:00 по Киеву бегите на мой официальный YouTube-канал за премьерой #НЕЗЕМНАЯ #BADOEV2019

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)  

На концерте Макса Барских случился неприятный инцидент

"Песня отличная! Но от клипа ждал большего", "В общем, не клип, а промо тура", "Очень ждал этого утра, чтоб посмотреть, а тут промо рекламное больше чем клип", "Отдает гипнозом ролик", "Клип конечно странный немного", "Под такую шикарную песню, хотелось шикарной истории любви) но это сейчас не в тренде. Ну хоть танцует хорошо", - пишут фанаты в комментариях под видео.

Как сообщалось ранее, К ежегодному международному мероприятию присоединился украинец Максим Барских, который гастролирует в РФ и получает там премии. Однако его присутствие на вечеринке обернулось неожиданным курьезом.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Знаменитости, Песня, Новые песни, Макс Барских, Новая песня Маркса Барских, Неземная, NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020.
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