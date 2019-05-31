NEZEMNAYA2020: Макс Барских отправляется в мировой тур

Новости культуры: Украинский певец Макс Барских, последний альбом которого стал платиновым, объявил мировой тур NEZEMNAYA2020.

После успешного шоу "Туманы", которое длилось два года и побывало в 15 странах, второе турне артиста охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Данию и др. Стартует тур со столицы Литвы – Вильнюса, после чего певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию.

NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 получил название одноименного хита, который, не дождавшись официального релиза, прозвучал за два месяца в радиоэфире около 200 тысяч раз.

В рамках будущего тура Барских презентует шоу "7" с дополнениями и новшествами. Телевизионная версия шоу "7" уже доступна на официальном YouTube-канале артиста.

Ранее, новый клип Макса Барских раскритиковали в Сети. "Песня отличная! Но от клипа ждал большего", "В общем, не клип, а промо тура", "Очень ждал этого утра, чтоб посмотреть, а тут промо рекламное больше чем клип", "Отдает гипнозом ролик", "Клип конечно странный немного", "Под такую шикарную песню, хотелось шикарной истории любви) но это сейчас не в тренде. Ну хоть танцует хорошо", - пишут фанаты в комментариях под видео.