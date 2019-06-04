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Jay-Z стал первым рэп-миллиардером по версии Forbes

Jay-Z стал первым рэп-миллиардером по версии Forbes
13:49 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Американскому рэперу удалось заработать миллиард долларов.

Американский финансово-экономический журнал назвал первого рэп-миллиардера. Им оказался популярный рэп-исполнитель Jay-Z, который не только заработал свои кровные грандиозными выступлениями на концертах, но также занимается производством шампанского.

Jay-Z прошел нелегкий путь от наркоторговца до всемирно известного исполнителя в рэп-культуре. Успеха в музыкальной карьере могло и не быть, но стремление выбиться из нищеты помогло мужчине не только создать собственный лейбл, но и сделать свое имя брендом.

В активы исполнителя входит и производство алкогольных напитков, а именно: реализация шампанского Armand de Brignac, доходы от которого составляют 310 миллионов долларов, а также коньяк DʼUssé, доходностью 100 миллионов долларов.

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Кроме этого, Jay-Z владеет недвижимостью во многих штатах, среди которых в Калифорнии и Нью-Йорке. А стоимость коллекции произведений искусств, которыми владеет исполнитель, составляют около 70 миллионов долларов.

Также в активах присутствуют стриминговый сервис Tidal и часть акций компании Uber, доход от которого насчитывает около 70 миллионов долларов.

Насчет личной жизни, то американский рэпер женат на не менее богатой американской R&B-певице Бейонсе. У супругов есть 3 детей (Блю Айви Картер, Руми Картер и сын Сэр Картер).

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус выпустила новый мини-альбом. Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee.

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Forbes, Jay-Z, Американский рэпер, Рэп-миллиардер.
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