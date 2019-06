Умер легендарный музыкант Доктор Джон

В США на 78-м году жизни скончался певец и композитор Доктор Джон (настоящее имя - Малкольм Джон Ребеннэк).

Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице музыканта в Twitter.

Семья музыканта поблагодарила всех поклонников его творчества и попросила уважать их право на неприкосновенность личной жизни. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Towards the break of day June 6, iconic music legend Malcolm John Rebennack, Jr., known as Dr. John, passed away of a heart attack. The family thanks all whom shared his unique musical journey & requests privacy at this time. Memorial arrangements will be announced in due course.

