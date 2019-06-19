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В Киеве пройдет техно-вечеринка, на которой выступит Рейнер Зоннерфельд (Видео)

В Киеве пройдет техно-вечеринка, на которой выступит Рейнер Зоннерфельд (Видео)
20:42 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Вечеринка состоится 1 июля в Государственном музее авиации.

Проект Cercle, который устраивает масштабные техно-вечеринки в необычных местах мира, приедет в Украину. Следующая вечеринка проекта пройдет 1 июля в Государственном музее авиации в Киеве. На вечеринке сыграет продюсер из Нидерландов Рейнер Зоннерфельд, сообщается на странице проекта на Facebook.

Музыкант с детства играл на фортепиано, в 2015 году он получил две степени магистра, а затем решил посвятить свою жизнь продюсированию и игре техно. Наибольшим его успехом на данный момент является трек Things we Might Have Said, который осенью 2016 возглавил чарт Beatport. Недавно он выступал в Киеве на фестивале "Белые ночи".

На вечеринке Cercle музыканта будут снимать на видео с нескольких точек и транслировать онлайн на Facebook.

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Проект Cercle существует с 2015 года и позиционируется не как фестиваль или вечеринка, а как медиа. Организаторы снимают и транслируют диджей-сеты и живые выступления на Facebook. Они приглашают "потрясающих артистов" выступать в необычных локациях, например, необитаемом острове Эс-Верда к востоку от Ибицы или горной вершине на границе Франции и Испании.

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Киев, Видео, Проект Cercle, Техно-вечеринка, Рейнер Зоннефельд.
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