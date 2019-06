"Senorita": горячий клип от Шона Мендеса и Камилы Кабелло (Видео)

Новости культуры: Шон Мендес презентовал совместную работу с певицей Камилой Кабелло.

На своей официальной странице на YouTube Шон Мендес поделился новым клипом на песню "Senorita", снятым совместно с Камилой Кабелло. Премьера состоялась 20 июня 2019 года.

Клип снимал Дейв Майерс, который ранее работал с Тейлор Свифт над клипом "Me!" и Билли Айлиш над - "Bad Guy".

В клипе Шону досталась роль симпатичного и уверенного в себе музыканта, а Камила — простой официантки. Между парой разгорается жгучий роман, который приводит к жаркой ночи.

Напомним, песня "Senorita" - вторая совместная работа молодых артистов, в 2015 году они исполнители записали дуэт "I Know What You Did Last Summer".