История создания названий популярных групп: как это было

Led Zeppelin

Название культового коллектива имеет довольно интересную историю. Оно возникло в итоге дискуссии между Джимми Пейджем и барабанщиком и басистом из The Who, которые уверяли, что проект Пейджа рухнет, как свинцовый воздушный шар ("to go down like a lead balloon", то есть "пойти ко дну как свинцовый баллон"). После нескольких манипуляций со словами и грамматикой шар превратился в дирижабль.