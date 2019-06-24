История создания названий популярных групп: как это было

1 Многие культовые группы могут похвастаться необычными историями возникновения своих названий: кто-то долго придумывал, а кто-то просто ткнул пальцем в словарь. Тем не менее именно под этими именами коллективы стали популярными, и менять название уже поздно, как бы ни хотелось. AC/DC Популярная австралийская группа, пионеры хард-рока и хеви-метала. Участники коллектива утверждают, что название группы на английском языке означает постоянный и переменный ток. Именно эта аббревиатура красовалась на швейной машинке, на которой сестра Ангуса Янга шила ему сценические школьные костюмы.

2 The Prodigy В названии этой группы никакой тайны нет. Лиам Хоулетт, создатель и участник коллектива, просто использовал название своего первого синтезатора Moog Prodigy.

3 Kasabian В начале карьеры группа называлась Saracuse, но позже участники коллектива изменили название на Kasabian в честь Линды Касейбиан — члена коммуны "Семья" Чарльза Мэнсона.

4 Аквариум История о том, как, казалось бы, легко придумать название для группы. Сам Борис Гребенщиков, бессменный солист коллектива, рассказывает об этом так: "Случилось так, что мы ехали где-то в Купчине. Проехали такую двухэтажную "стекляшку". Она называлась "Аквариум". И кто-то сказал, что вот — "Аквариум". И мы решили, что — да".

5 Linkin park На самом деле под этим названием зашифрован Парк Линкольна. Но слово Lincoln было заменено на Linkin из-за того, что сайт linkolnpark.com уже существовал, а покупать его было не так уж дешево, а домен linkinpark.com был доступен.

6 Moloko С названием этого трип-хоп-коллектива связана забавная история. Слово Moloko участники группы подглядели в книге "Заводной апельсин", даже не догадываясь о том, что сленг "надцатых" в произведении имеет русскоязычные корни.

7 Pixies Название для коллектива выбирали методом тыка в словарь. Поэтому группа и получила название Pixies, что в переводе значит "маленькие, озорные эльфы".

8 Led Zeppelin Название культового коллектива имеет довольно интересную историю. Оно возникло в итоге дискуссии между Джимми Пейджем и барабанщиком и басистом из The Who, которые уверяли, что проект Пейджа рухнет, как свинцовый воздушный шар ("to go down like a lead balloon", то есть "пойти ко дну как свинцовый баллон"). После нескольких манипуляций со словами и грамматикой шар превратился в дирижабль.

9 Duran Duran Участники группы назвали свой коллектив в честь доктора Дюран-Дюран — персонажа культового эротико-фантастического фильма "Барбарелла" с Джейн Фондой в главной роли.

10 The Velvet Underground The Velvet Underground — название брошюры о тайной сексуальной субкультуре начала 60-х, которую показал группе Тони Конрад, друг Джона Кейла. Так название брошюры стало названием группы. Кроме того, к тому времени уже была написана песня The Venus in Furs ("Венера в мехах"), созданная под впечатлением от одноименного произведения Леопольда фон Захер-Мазоха, что послужило еще одной причиной принять новое название.

11 a-ha "A-ha" неплохо бы звучало в какой-нибудь песне, подумал один из музыкантов группы и занес это слово в свой блокнот. А когда встал вопрос о названии группы, предложил это слово. Участников группы зацепило то, что название легко пишется и произносится и на многих языках означает одобрение.

12 Jethro Tull На начальном этапе карьеры у группы были проблемы с концертами в Лондоне, поэтому им приходилось часто менять название, чтобы играть несколько раз в одних и тех же клубах. Однажды менеджер предложил название Jethro Tull в честь какого-то агронома XVIII века. И под этим названием группа получила прописку в клубе, владельцу которого они вдруг понравились.

13 Чайф Автором названия группы является участник первого состава коллектива — Вадим Кукушкин. "Он взял за основу два слова: "чай" и "кайф". Так мы называли крепкий черный чай-чифирь, в огромных количествах поглощавшийся на репетициях", — рассказывал Владимир Шахрин.

14 Pink Floyd В начале карьеры группа именовалась The Pink Floyd Sound в честь двух блюзовых музыкантов из Северной и Южной Каролины — Пинка Андерсона и Флойда Каунсила, потом название сократилось до The Pink Floyd. А после 1970 года от него и вовсе "отвалился" определенный артикль "The".