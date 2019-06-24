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Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Андрей Кимач победил на конкурсе классической музыки.

Украинский баритон также получил денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч фунтов призовых.

31-летний украинский баритон был одним из пяти музыкальных исполнителей, которые прошли в субботний финальный этап после недели соревнований.

Уточним, что конкурс BBC Cardiff Singer of World был организован в 1983 году в честь открытия концертного зала St David Hall (Зал Святого Давида) и проводится каждые два года.

Помимо денежного приза, Андрей Кимач получил Кардиффский трофей.

"Я поражен тем, что выиграл BBC Cardiff Singer of The World 2019", - прокомментировал свою победу украинский баритон. "Я помню, как следил за соревнованиями, когда был очень молодым, и мне никогда не приходило в голову, что я когда-нибудь смогу в них даже поучаствовать, не то, что победить".

В финальном выступлении Андрей Кимач исполнил пьесы Бизе, Рахманинова и Доницетти.

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В 2019 году в конкурсе приняли участие более 400 певцов со всего мира. И только 20 певцом из 15 стран прошли этап отбора.

Финалисты стали победителями четырех туров, прошедших за последнюю неделю. Среди них: тенор Минджи Лей из Китая (31 год), бас Патрик Гетти из США (31 год), и сопрано Суен Ли из Южной Кореи (30 лет).

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Все по теме:

Победа, Андрей Кимач, Украинский баритон, Конкурс классической музыки, BBC Cardiff Singer of World.
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