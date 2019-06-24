Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

Новости культуры: Андрей Кимач победил на конкурсе классической музыки.

Украинский баритон также получил денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч фунтов призовых.

31-летний украинский баритон был одним из пяти музыкальных исполнителей, которые прошли в субботний финальный этап после недели соревнований.

Уточним, что конкурс BBC Cardiff Singer of World был организован в 1983 году в честь открытия концертного зала St David Hall (Зал Святого Давида) и проводится каждые два года.

Помимо денежного приза, Андрей Кимач получил Кардиффский трофей.

"Я поражен тем, что выиграл BBC Cardiff Singer of The World 2019", - прокомментировал свою победу украинский баритон. "Я помню, как следил за соревнованиями, когда был очень молодым, и мне никогда не приходило в голову, что я когда-нибудь смогу в них даже поучаствовать, не то, что победить".

В финальном выступлении Андрей Кимач исполнил пьесы Бизе, Рахманинова и Доницетти.

В 2019 году в конкурсе приняли участие более 400 певцов со всего мира. И только 20 певцом из 15 стран прошли этап отбора.

Финалисты стали победителями четырех туров, прошедших за последнюю неделю. Среди них: тенор Минджи Лей из Китая (31 год), бас Патрик Гетти из США (31 год), и сопрано Суен Ли из Южной Кореи (30 лет).