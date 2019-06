Atlas Weekend 2019: София Ротару станет новым хедлайнером фестиваля

Новости культуры: Легендарная украинская артистка выступит на Atlas Weekend.

9 июля состоится открытие фестиваля Atlas Weekend, которое, уже традиционно, будет бесплатным. В этот день на сценах фестиваля будет звучать исключительно украинская музыка. Хедлайнером первого дня события станет легендарная София Ротару.

На главной сцене фестиваля можно будет услышать таких артистов: MOZGI, NK | Настя Каменских, DZIDZIO, Павло Зибров, Alekseev, Kyivstoner, Артем Пивоваров, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злата Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дорош.

Среди артистов, которые выступят на фестивале в этом году, уже заявлены Лиам Галлахер, Black Eyed Peas, Том Уокер, Майкл Киванука, легендарный Drum&Bass проект Noisia, американцы Our Last Night и The Hardkiss.

Фестиваль пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ.