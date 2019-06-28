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Появились подозрения, что новая песня Джастина Бибера посвящена экс-возлюбленной Селене Гомес

Появились подозрения, что новая песня Джастина Бибера посвящена экс-возлюбленной Селене Гомес
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: После премьеры песни поклонники Джастина Бибера решили, что его новая композиция посвящается бывшей девушке Селене Гомес.

На днях один из самых популярных поп-певцов современности выпустил новый хит под названием Do not Check On Me. 

На своей странице в Instagram Джастин Бибер анонсировал отрывок из песни Do not Check On Me. Что интересно, американский поп-певец записал трек вместе с Крисом Брауном, однако его фанаты все же убеждены, что он создал его, думая о экс-возлюбленной – Селене Гомес.

Дело в том, что слова песни мало напоминают историю их отношений с Селеной, несмотря на то, что в тексте нет ни одного намека на их прошлое. 

 
 
 
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#DONTCHECKONME

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Уайт: Бой Джастина Бибера и Тома Круза станет самым прибыльным в истории

Может, тебе и придет это в голову, но обо мне не беспокойся. Мое сердце снова в целости и сохранности, оно не пропустило ни одного удара. Я чувствую, что я отдохнул и не скучаю за сном. Не воспринимай близко к сердцу, если я не могу ответить прямо сейчас. Я удалился, потому что не хочу, чтобы меня трогали. Не позволю призракам прошлого обременять мое будущее. Я свободен, – поет Джастин Бибер в своем куплете новой песни.

Поклонники сразу засыпали его комментариями в стиле: "У тебя есть жена, а ты все еще пишешь песни для Селены?", "Призрак из твоего прошлого сейчас живет лучшей жизнью, и теперь тебе нашлось, что сказать?" и тд.

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Все по теме:

Музыка, Джастин Бибер, Селена Гомес, Знаменитости, Песни.
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