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Стиви Уандер отменил ближайшие концерты: причина

Стиви Уандер отменил ближайшие концерты: причина
13:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Американский певец и музыкант Стиви Уандер, творчеством которого восхищаются миллионы меломанов, был вынужден отменить запланированные выступления.

Причиной стало ухудшение состояния здоровья певца и операция.

Как сообщает Deadline, соответствующее заявление 69-летний Стиви Уандер сделал во время выступления на популярном фестивале British Summer Time, который ежегодно проводится в Лондоне. Знаменитый артист рассказал, что отменяет часть концертов своего международного турне. Певец анонсировал, что перед госпитализацией трижды выйдет на сцену, после чего возьмет творческую паузу.

Причиной для такого решения стала трансплантация почки. Стиви Уандер решил сам рассказать своим поклонникам о лечении, чтобы избежать любых слухов в сети и СМИ.

"У меня запланирована операция. В сентябре мне трансплантируют почку. Но все хорошо, у меня уже есть донор... Не хочу, чтобы вы верили в какие-то слухи, поэтому решил откровенно сказать, что случилось", – отметил Стиви Уандер.

Впервые о плохом самочувствии певца заговорили в июне 2019 года. Тогда на одной из ведущих радиостанций США сообщили, что у 69-летнего Стиви Уандера значительные проблемы со здоровьем и он находится на диализе. Слухи подтвердили представители певца заявили, что Стиви Уандер не стремится выставлять этот этап своей жизни напоказ и делать из своего лечение пиар.

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Кто такой Стиви Уандер?

Американский музыкант, композитор, певец, который в 69 лет может похвастаться мировой славой и десятками студийных альбомов. Самыми популярными хитами Стиви Уандера являются "Isn't She Lovely", "I Wish, Sir Duke", "Pastime Paradise", "Send One Your Love", "Happy Birthday", "For Your Love", "Part-Time Lover", "I Just Called To Say I Love You". Музыка артиста звучала в знаменитых кинолентах, а миллионы меломанов до сих пор напевают песни Стиви Уандера.

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Концерт, Стиви Уандер, Знаменитости, Звезды, Певец, Американский певец.
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