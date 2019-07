Cardi B в очередной раз оконфузилась: забавное видео

Зажигательная рэп-певица Cardi B – одна из желанных гостей на музыкальных фестивалях, ведь на ее выступления ждут тысячи меломанов. И каждый раз артистка не подводит своих поклонников, демонстрируя зрелищное шоу. Но от конфузов Cardi B не застрахована.

Так, во время Wireless Festival она исполнила зажигательный тверк под свою песню. В пылу Cardi B сбросила с головы парик и швырнула его в толпу, оставшись в специальной шапке телесного цвета. Поклонницы рэп-певицы, которые получили такой сувенир, не сдержали эмоций и закричали от восторга.

Уже после выступления Cardi B пожалела о своем поступке. На официальной странице в Twitter она разместила курьезное видео с концерта и обратилась к поклонникам с просьбой вернуть дорогой парик.Однако пользователи сети предположили, что каждый хотел бы получить своеобразный сувенир от Cardi B, потому парик могли просто порвать.

I GOT CARRIED AWAY .......I want my wig back:/ Dm me . pic.twitter.com/YPAmSbb9uP

