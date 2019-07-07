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Cardi B в очередной раз оконфузилась: забавное видео

Cardi B в очередной раз оконфузилась: забавное видео
14:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Американская певица Cardi B сняла парик посреди концерта.

Зажигательная рэп-певица Cardi B – одна из желанных гостей на музыкальных фестивалях, ведь на ее выступления ждут тысячи меломанов. И каждый раз артистка не подводит своих поклонников, демонстрируя зрелищное шоу. Но от конфузов Cardi B не застрахована.

Так, во время Wireless Festival она исполнила зажигательный тверк под свою песню. В пылу Cardi B сбросила с головы парик и швырнула его в толпу, оставшись в специальной шапке телесного цвета. Поклонницы рэп-певицы, которые получили такой сувенир, не сдержали эмоций и закричали от восторга.

Уже после выступления Cardi B пожалела о своем поступке. На официальной странице в Twitter она разместила курьезное видео с концерта и обратилась к поклонникам с просьбой вернуть дорогой парик.Однако пользователи сети предположили, что каждый хотел бы получить своеобразный сувенир от Cardi B, потому парик могли просто порвать.

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Это далеко не единственный курьез, который произошел с рэп-певицой. Недавно Cardi B была хедлайнером популярного фестиваля Bonnaroo Arts And Music Festival в штате Теннесси. Во время выступления на артистке треснул комбинезон, обнажив ее пышные ягодицы. Конфуз не заставил артистку остановить концерт, а за считанные минуты она вышла на сцену в халате и белье.

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Знаменитости, Звезды, Американская певица, Cardi B.
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