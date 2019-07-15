Atlas Weekend 2019: чем запомнился один из самых музыкальных событий этого года

Новости культуры: С 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве проходил один из самых масштабных фестивалей лета - Atlas Weekend.

Традиционно он собрал на своих сценах ведущих украинских и мировых звезд. Проведению феста не помешал даже дождь, который шел практически каждый день.

День открытия Atlas Weekend, традиционно, был бесплатным, на сценах звучала исключительно украинская музыка. Ливень, который опустился на Киев днем, а также вечернее похолодание не испугал любителей украинских исполнителей, и на фестивале собралось несколько тысяч человек. В этот день на фесте выступили ONUKA, O.Torvald,Виталий Козловский, Павло Зибров, Dzidzio, а хедлайнером дня стала легендарная София Ротару. Она не только исполнила полюбившиеся за 51 год ее музыкальной карьеры хиты, но и представила новую песню.

Несколько раз у звезд возникали проблемы, например, Павло Зибров и Dzidzio смогли начать выступление только после того, как им заменили микрофоны.

10 июля был первым платным днем фестиваля, основной поток гостей на событие начал собираться после 20:00, поскольку все хотели успеть на выступление хедлайнеров, Black Eyed Peas. В этот день можно было также услышать Tom Odell, Little Big, 5'nizza, Jamala, Latexfauna и Dub FX.

Выступления на главной сцене началось почти на час позже предполагаемого, первым там выступил Melovin, а за ним - победительница "Евровидения -2018" Netta. Солист питерской группы Little Big Иллич начал свое выступление на украинском: "Привіт, Київ. Як справи?".

Изюминкой выступлений на Main Stage стало то, что рядом с ней располагалась еще одна сцена, на которой выступления хедлайнеров переводили языком жестов. При этом, переводили не только тексты песен, но также пытались передать эмоции артистов и их посыл.

На украинском языке говорила с гостями феста и новая солистка Black Eyed Peas: "Мене звуть Джесіка (Jessica Reynoso). Я з Філіппін".

Незадолго до старта феста стало известно, что одного из хедлайнеров, A$AP Rocky, арестовали в Стокгольме. Долгое время фанаты надеялись, что он все-таки сможет приехать в Киев, но на третий день события стало известно, что этого не произойдет. Третий день отметился также тем, что вызвал меньший ажиотаж у посетителей, чем первые два, и тем, что в лайн-апе было много электронных музыкантов: Chase & Status, Emika, Matoma и The Chainsmokers.

Четвертый день фестиваля начался с сильного дождя, приложение Atlas Weekend даже присылало участникам оповещения с предложением купить дождевики. Но, несмотря ни на что, уже к 18:00 у входа на событие собралась очередь. В этот день на фесте выступили Арсен Мирзоян, "Ляпис 98", Сергей Бабкин, "Один в каное", а хедлайнерами стали "Сплин". В прошлый раз российская группа выступала в Киеве в 2016 году, тоже на Atlas Weekend.

Закончился четвертый день Atlas, как и начался, - дождем.

Хедлайнером 13 июля, вместо A$AP Rocky, стал A$AP Ferg. Выступили на фестиваль также "Монеточка", "Пошлая Молли", Tommy Cash и Alina Pash. Первый день события, который выпал на выходной, собрал очереди на входе, в которых люди стояли по 20 минут.

Кстати, A$AP Ferg признался, что он тоже едва не оставил гостей фестиваля без внимания, поделившись, что "в последний момент у него почти что не вышло прилететь". Вероятно, чтобы компенсировать это, он спустился со сцены и пообщался со зрителями вблизи.

Последний день Atlas Weekend ознаменовался выступлениями Лиама Галлахера, Майкла Кивануки и Alyona Alyona. Последняя повторила хит "Падло", который был записан совместно с Alina Pash. За день до этого ее коллега также спела эту песню одна. Интересно, что звезд первого дня фестиваля можно было заметить среди посетителей в последний день.

View this post on Instagram Запальна @alyona.alyona.official на сцені Atlas Weekend 2019 A post shared by Atlas Weekend (@atlasweekend) on Jul 15, 2019 at 9:35am PDT

Выступили в этот день и The Hardkiss. Зрителям, которые хотели увидеть выступления группы и "рэп-воспитательницы" пришлось несколько раз переходить от сцены к сцене, поскольку они выступали параллельно.

Лиам Галлахер порадовал посетителей как старыми хитами, так и новыми. Ему также удалось эффектно сочетать в выступлении лиричность и гром гитар. Завершилось его выступление хитом Wonderwall.