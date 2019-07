Atlas Weekend 2019: чем запомнился один из самых музыкальных событий этого года

View this post on Instagram

Коли музика з касетних програвачів та платівок звучить десятками тисяч голосів — відбувається справжнє диво. Легендарні @bep влаштували музичне свято енергетики та ностальгії. А харизматичні @littlebigband перетворили експоцентр на величезний танцпол і змусили натовп рухатися в одному шаленому skibdi-ритмі!