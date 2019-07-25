Яна Брилицкая презентует песню в стиле электро-фолк "Що ти наробив?" (Видео)

Новости культуры: Свою новую музыкальную историю Яна создавала в коллаборации c Суреном Томасяном - музыкантом из "Дорнабанды", который выступил аранжировщиком трека.

Лейтмотив песни - рассказ о скромной и робкой девушке, которая, пережив несчастливые отношения, смогла стать смелой и уверенной в себе. Прототипом лирической героини композиции стала сама Яна Брилицкая.

Певица решила не ограничиваться экспериментами над музыкальными жанрами и вокальной подачей и привлечь внимание к треку яркой и провокационной обложкой. Ее главным элементом стал цветок - образ-аллегория современной девушки со всеми чертами – женственностью, сексуальностью, загадочностью, которые важно сохранить и не позволить чувствам сделать себя уязвимой, не разрешать ни одному мужчине унижать, оскорблять или сковывать себя.

Распущенный бутон символизирует свободу чувств и действий, смелость и открытость ко всему новому. В природе внешне красивый и яркий цветок часто таит в себе опасность. Яна транслирует этот образ на прекрасных девушек, которые должны уметь постоять за себя и не дать "распустить свой цветок". Воплотил замысел певицы молодой киевский художник Savka, известный своими работами для Макса Барских, MARUV, NK, Артема Пивоварова и других.

"Що ти наробив?" - песня-манифест для современных девушек, которые боятся бросить нелюбимое дело или нечестного молодого человека, сказать в нужный момент "Нет", показать настоящую себя, свой характер, - делится Яна Брилицкая. - Я же говорю, что стоит быть сильной и смелой, уверенной в себе - как в вопросах самореализации и творчества, так и в отношениях с мужчинами. Я призываю девушек, не позволять оскорблять себя! Надеюсь, каждая найдет в моей песне себя и свою личную историю и услышит посыл ценить себя".

Тем временем Яна Брилицкая работает над клипом на песню "Що ти наробив?". Премьера видеоработы запланирована на начало осени.