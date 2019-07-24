Тейлор Свифт представила новую песню из будущего альбома (Видео)

Американская певица Тейлор Свифт, которая стала самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes, представила новую композицию The Archer. Сингл войдет в новый альбом исполнительницы под названием Lover. Пластинка будет состоять из 18 треков и выйдет 23 августа. Соавтором и сопродюсером песни выступил гитарист fun. и фронтмен Bleachers Джек Антонофф.