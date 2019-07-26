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Певица Луна презентовала новый клип на песню "Дельфины" (Видео)

Певица Луна презентовала новый клип на песню "Дельфины" (Видео)
17:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Певица Луна презентовала клип "Дельфины" и анонсировала большой сольный концерт.

Композиция войдет в новый альбом "Транс", релиз которого ожидается в сентябре.

"В песне "Дельфины" я пою о своих чувствах, раскрывая их через метафоры природы и стихии. Дельфины - это чьи-то желания, которые жаждут моей взаимности, но я им больше не верю. Вот и рассказываю об этом в форме песни. Клип – яркая динамическая субстанция стихии воды, гипнотизирующей и волнующей душу, а также яркого танца, символизирующего движение" - комментирует Луна.

Автором клипа стал режиссер Андрей Рубец. Первая часть материала была отснята на острове Бали, а вторая в Киеве.

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11 октября состоится большой концерт Луны в Киеве. В шоу прозвучат как полюбившиеся хиты, так и песни из нового альбома.

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Луна, Клип, Видео, Песня, Певица.
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