Певица Луна презентовала новый клип на песню "Дельфины" (Видео)

Новости культуры: Певица Луна презентовала клип "Дельфины" и анонсировала большой сольный концерт.

Композиция войдет в новый альбом "Транс", релиз которого ожидается в сентябре.

"В песне "Дельфины" я пою о своих чувствах, раскрывая их через метафоры природы и стихии. Дельфины - это чьи-то желания, которые жаждут моей взаимности, но я им больше не верю. Вот и рассказываю об этом в форме песни. Клип – яркая динамическая субстанция стихии воды, гипнотизирующей и волнующей душу, а также яркого танца, символизирующего движение" - комментирует Луна.

Автором клипа стал режиссер Андрей Рубец. Первая часть материала была отснята на острове Бали, а вторая в Киеве.

11 октября состоится большой концерт Луны в Киеве. В шоу прозвучат как полюбившиеся хиты, так и песни из нового альбома.