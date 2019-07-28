Скандальная MARUV представила тизер своего клипа на песню "Между нами" (Видео)

Новости культуры: Видео певица опубликовала у себя в Instagram.

Скандальная украинская певица MARUV представила тизер своего нового клипа на песню "Между нами".

Судя по тизеру, видео будет пронизано азиатской эстетикой, при этом артистка не отходит от своих откровенных образов. Она одета в латексное кимоно с огромными вырезами на бедрах и ботфорты на огромном каблуке, а на голове певицы - красный ирокез.

Премьера клипа состоится 2 августа.

Напомним, что певица MARUV откровенно рассказала о муже. Певица рассказала о своем супруге и раскрыла некоторые подробностями их взаимоотношений.