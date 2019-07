Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019

Новости культуры: Подать заявку на участие в нацотборе детского Евровидения-2019 можно до 8 августа включительно.

На Общественном определили состав жюри, которое будет выбирать представителя от Украины для участия в международном песенном детском конкурсе "Евровидение-2019". Об этом сообщается на сайте телеканала "UA: Перший".

"В состав профессионального оргкомитета вошли: певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, украинская певица и представитель Украины на Евровидении-2010 Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha, музыкальный продюсер развлекательного направления Общественного Александр Стасов, руководитель делегации детского Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская и исполнительный продюсер развлекательного направления Общественного Станислав Медведев", - говорится в сообщении. Как отмечается, Кольцова обратила внимание родителей на то, что принять участие в нацотборе может любой талантливый ребенок, несмотря на его песенный опыт, - до осени у команды будет время подготовить дебютантов, поэтому отбор открыт для всех.

"Мы также просим не тратить лишних средств на создание видеовизиток, поскольку это не повлияет на выбор: достаточно придерживаться инструкции, изложенной в условиях конкурса", - отметила она.

Из всех заявок, которые будут поданы на детское Евровидение-2019, оргкомитет выберет шорт-лист финалистов, чьи имена объявит на сайте junior.eurovision.ua.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в национальном отборе на Евровидение в Положении о конкурсе.

Сольные исполнители и группы, которые являются гражданами Украины или постоянно проживают в Украине и которым на день проведения финала Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2019" - 24 ноября 2019 года - будет не менее 9 и не более 14 лет, могут подавать заявки в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины на национальный отбор конкурса.

Семнадцатый детский конкурс "Евровидение" состоится 24 ноября в Arena Gliwice - одном из крупнейших современных развлекательных центров Польши.

Как сообщалось, в 2018 году представитель от Польши 14-летняя Роксана Венгель с песней Anyone I Want to Be победила на детском "Евровидении-2018" в Минске (Беларусь). Конкурсантка от Украины Дарья Красновецкая с украино-англоязычной песней Say love ("Говорю любовь") заняла 4 место.