Latexfauna выпустила песню, приуроченную к концертам группы в Киеве и Одессе

Новости культуры: Украинская группа Latexfauna представила новую песню, которая получила название DELFINAM.

Как поделились участники группы на Facebook, песня приурочена к "очень пляжным" концертам в Киеве и Одессе.

"В свое время мы не хотели выпускать песню, потому что не могли к ней серьезно относиться, потому что написана она была по приколу за три минуты… Но наш, к сожалению, уже покойный директор Бодя Уцеха, услышав ее под гитару умолял нас не откладывать ее в ящик", - признались музыканты.

Latexfauna – группа, которая была создана в 2015 году, и пишет песни в жанре дрим-поп.

В состав группы входят: Дмитрий Зезюлин - вокал, автор песен, Константин Левицкий - гитара, Александр Дымань - бас-гитара, Александр Мыльников - клавишные, Максим Гребень - барабаны.