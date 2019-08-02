Скачать
Пятница, 02.08.2019
Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Latexfauna выпустила песню, приуроченную к концертам группы в Киеве и Одессе

Latexfauna выпустила песню, приуроченную к концертам группы в Киеве и Одессе
21:01 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры: Украинская группа Latexfauna представила новую песню, которая получила название DELFINAM.

Как поделились участники группы на Facebook, песня приурочена к "очень пляжным" концертам в Киеве и Одессе.

"В свое время мы не хотели выпускать песню, потому что не могли к ней серьезно относиться, потому что написана она была по приколу за три минуты… Но наш, к сожалению, уже покойный директор Бодя Уцеха, услышав ее под гитару умолял нас не откладывать ее в ящик", - признались музыканты.

Latexfauna – группа, которая была создана в 2015 году, и пишет песни в жанре дрим-поп.

Латекс и фрукты: Maruv показала новый провокационный клип (Видео)

В состав группы входят: Дмитрий Зезюлин - вокал, автор песен, Константин Левицкий - гитара, Александр Дымань - бас-гитара, Александр Мыльников - клавишные, Максим Гребень - барабаны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Песня, Украинская группа, Latexfauna, DELFINAM.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь